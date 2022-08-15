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Дуэт сестер Алексеевых триумфовал на чемпионате Европы по водным видам спорта

Фото: Марина и Владислава Алексеевы стали чемпионками Европы (twitter.com/LENaquatics)
Автор: Антон Федорцив

Очередное "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта Украине принесли Марина и Владислава Алексеевы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Сестры-украинки стали лучшими в технической программе дуэтов. Эта победа стала уже седьмой для сборной Украины на европейском первенстве в Риме.

Марина и Владислава Алексеевы набрали 92,8538 балла. Они опередили соперниц из Австрии (91,9852 балла) и Италии (90,3577). Раньше украинки победили в произвольной программе.

Кроме того, сестры Алексеевы завоевали золотые награды в командных соревнованиях – в технической программе и в комбинации. Еще две медали на чемпионате Европы завоевала Марта Федина. Она триумфовала в произвольной программе и техническом соло.

Чемпионат Европы по водным водам спорта-2022, артистическое плавание, технический дуэт:

  1. Украина – 92,8538 балла
  2. Австрия – 91,9852
  3. Италия – 90,3577

К слову, украинки Калинина и Костюк выиграли квалификацию теннисного турнира в американском Цинциннати.

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