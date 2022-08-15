Дуэт сестер Алексеевых триумфовал на чемпионате Европы по водным видам спорта

Сестры-украинки стали лучшими в технической программе дуэтов. Эта победа стала уже седьмой для сборной Украины на европейском первенстве в Риме.

Марина и Владислава Алексеевы набрали 92,8538 балла. Они опередили соперниц из Австрии (91,9852 балла) и Италии (90,3577). Раньше украинки победили в произвольной программе.

Кроме того, сестры Алексеевы завоевали золотые награды в командных соревнованиях – в технической программе и в комбинации. Еще две медали на чемпионате Европы завоевала Марта Федина. Она триумфовала в произвольной программе и техническом соло.

Чемпионат Европы по водным водам спорта-2022, артистическое плавание, технический дуэт: