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Дуда підписав суперечливий закон щодо Волинської трагедії

Польща, Четвер 03 липня 2025 05:47
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Дуда підписав суперечливий закон щодо Волинської трагедії Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Польщі Анджей Дуда в середу, 2 липня, підписав суперечливий закон щодо Волинської трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу польського президента.

"Закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам'яті про поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки", - заявили в пресслужбі президента.

Волинська трагедія

Нагадаємо, що Волинська трагедія - це обопільні етнічні чистки польського та українського населення в 1943-1944 роках. Їх здійснювали Українська повстанська армія та польська Армія крайова.

Польська сторона в контактах з Україною неодноразово закликала почати ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Ще на початку квітня цього року Україна дозволила провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області. Крім того, відомо, що ексгумацію почали також і у Тернопільській області.

Більш детально про те, чому Польща так зацікавлена в цьому питанні, - в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ще минулого місяця Сейм Польщі затвердив 11 липня "Національним днем пам'яті поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Республіки Польща".

В Міністерстві закордонних справ України зауважили, що дане рішення суперечить добросусідським відносинам між Києвом та Варшавою.

Зауважимо, що історик Олександр Зінченко в коментарі РБК-Україна пояснив, чому в Польщі встановили День пам’яті жертв Волинської трагедії.

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Україна Польща Волинська трагедія
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