Дуда в останньому виступі несподівано "наїхав" на Україну та союзників

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму останньому інтерв'ю на посаді несподівано обрушився із критикою на Україну - Київ, мовляв, не цінить польську допомогу. Дісталося від Дуди й союзникам України та Польщі по НАТО - на думку польського президента, вони Варшаву не поважають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дуди для низки польських видань, частину з якого опублікувало Polsat News .

Дуда заявив, що Польща, мовляв, з огляду на важку ситуацію в Україні могла в деяких питаннях показати, що "нас не можна обходити чи ігнорувати". Проте цього не сталося - Варшава не пішла на такі кроки.

Також Дуда розкритикував Україну та союзників за те, що вони сприймають дозвіл Польщі транспортувати військову допомогу через аеропорт в Жешуві та через польську територію загалом.

"Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше", - заявив він.

Польський президент додав, що Україна та країни Європи повинні змиритися із цим фактом. Або, якщо їм щось не подобається, тоді "закриваємо і до побачення", - маючи на увазі, що Польща закриє можливість транспортувати допомогу Україні.

"Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешуві, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", - сказав він.

"Обідкі", які дорого обійшлися Україні

Дуда, як виявилося, ображений тим, що Польщу не запросили "до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію". Він не пояснив, про що саме йде мова, але заявив, що на той момент "це був скандал".

Президент Польщі зізнався, що саме через це він, як виявилося, заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році. При цьому образа поляка призвела до проблем саме для України, хоча сам Дуда визнав - обговорювати питання "міжнародних органів" з Україною немає сенсу.

"Про це нема сенсу говорити з Україною, лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями", - резюмував він.