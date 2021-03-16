Дубинского исключили из "Слуги народа", а Ляшко заболел COVID после первой дозы вакцины: новости за 15 марта

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел COVID после первой дозы вакцины Covishield, народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа", железнодорожные билеты снова подорожают. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 15 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Причиной этого стало нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Отмечается, что Дубинский 14 марта по собственной инициативе провел "какое-то мероприятие", где приняли решение о переизбрании главы и членов политического совета Киевской областной организации.

НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новое подозрение экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету. Бывшего топ-менеджера подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора. По словам источника, подозрения в этом деле также объявлены экс-замглавы правления Людмиле Шмальченко и бывшей начальнице департамента межбанковских операций с фамилией Конопкина.

Лишение прав за пьяное вождение: при новом нарушении сроки будут суммироваться

С вступлением в силу нового закона, который ужесточает наказание за пьяное вождение, вводится новый подход к лишению водительских прав. Теперь сроки будут не заменяться, а суммироваться. Об этом на брифинге рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Срок лишения водительских прав будет суммироваться, то есть не замещаться новым сроком. Если человека лишили прав сроком на один год, то в случае второго нарушения 1 год заменялся 3 годами. Теперь сроки будут суммироваться, то есть 1+3", - отметил Билошицкий.

Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля: как изменится стоимость

Билеты на поезда в Украине снова подорожают. Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.

Согласно проекту, к определенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

Грэмми 2021: кто и за что получил самую престижную музыкальную премию

Грэмми 2021 - главное событие в мире музыки этого года. В ночь с 14 на 15 марта в США завершилась 63-я церемония награждения лучших из лучших представителей индустрии.

Смотрите список всех лауреатов в главных номинациях Грэмми 2021.

Тепло отменяется: в Украину идет похолодание

Погода в Украине в ближайшую неделю будет прохладной. При этом холода в большинстве областей начнутся с середины недели. Если в Киеве еще во вторник будет +10 днем, то уже в среду термометр опустится до +3.

О похолодании в стране рассказали синоптики Наталка Диденко и Укргидрометцентр.