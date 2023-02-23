Дубаї-2023: Кіченок у парі з Остапенко вибила дует росіянки та китаянки в чвертьфіналі

Dubai Tennis Championships, 1/4 фіналу, парний розряд

Ян/Звонарьова – Л. Кіченок/Остапенко – 1:2 (7:6, 2:6, 8:10)

Перший сет суперниці провели фактично на рівних. Головний акцент обидва дуети зробили на власних подачах. Хоча Кіченок із Остапенко зуміли оформити брейк у третьому геймі, та китайсько-російська пара відразу ж відповіла зворотним. Справа дійшла до тай-брейку, де сильнішими були Ян і Звонарьова (7:3).

Зате в другій партії дует української та латвійської тенісистки повністю домінував. Із двома брейками вони забезпечили серйозний гандикап (5:1) і навіть обмін брейками не зупинив переможний поступ Кіченок і напарниці. На другий сет представниці України та Латвії витратили всього 38 хвилин.

Справжні гойдалки пішли у вирішальній, вкороченій партії. Ян і Звонарьова вели 6:3, але Кіченок із Остапенко відшукали внутрішні резерви та рахунок зрівняли. А згодом дотиснули опоненток вдруге за тиждень. Раніше китайсько-російський дует поступився і на Qatar Open.

У наступному раунді на українку з латвійкою чекатиме "подвійна" зустріч із представницями РФ. Суперницями Кіченок та Остапенко стануть Вероніка Кудерметова та Людмила Самсонова. Матч запланований на 24 лютого.