В результате ДТП на Закарпатье пострадали двое детей

Фото: место происшествия (zk.npu.gov.ua)

В результате аварии один человек погиб, трое пострадали

Вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП) возле села Абранка в Закарпатской области погиб мужчина, а двое детей и женщина получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По информации правоохранителей, авария произошла 6 августа около 12:00 возле села Абранка.

"Около 12:00 возле села Абранка случилось столкновение между автомобилем Opel под управлением 44-летнего жителя Коломыи, Ивано-Франковской области и грузовиком, который двигался в обратном направлении", - говорится в сообщении.

В результате аварии, водителя легковушки госпитализировали в реанимационное отделение Воловецкой больницы, где он впоследствии скончался. В авто с мужчиной находились также его 41-летняя супруга и двое детей в возрасте 4 и 7 лет. Их госпитализировали в больницу, угрозы их жизни нет.

По факту ДТП было открыто уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, в Черновицкой области произошла авария с микроавтобусом - машина съехала на обочину и перевернулась. Травмы получила 8-летняя девочка.

Как сообщало РБК-Украина, в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия 4 августа погиб один человек, еще двое пострадали.