ДТП на Закарпатье: в больнице скончался еще один пострадавший

Всего в результате аварии на трассе Киев-Чоп погибли два человека

В Закарпатской области в Мукачевской центральной районной больнице скончался водитель VW Tiguan, который попал в масштабную аварию, которая произошла 4 августа на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщило местное издание Mukachevo.net.

Мужчина скончался сегодня, 6 августа около 14:15 часа. В ДТП водитель получил черепно-мозговую травму, перелом бедра, повреждение бедренной артерии, торакальной травму, травму живота.

Ранее в больнице сообщили, что всего в результате аварии под Мукачевом медики госпитализировали четверых пострадавших. Всех сразу же прооперировали. Сейчас жизни двух ничего не грозит.

Напомним, вчера в больнице скончалась девушка, которая пострадала в аварии 4 августа.

Как известно, 4 августа 2018 года, в связи с масштабной аварией, которая произошла на Закарпатье, трассу Киев-Чоп перекрывали на несколько часов. Вследствие аварии на Закарпатье пострадали четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей.

Предварительно установлено, что Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и допустил столкновение сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.