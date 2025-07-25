У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин: що відомо

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

За інформацією джерел "Гал-інфо", водій мотоцикла Harley-Davidson Рущишин, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з трактором який їхав у попутному напрямку.

Що відомо про нардепа

Ярослав Рущишин - громадський діяч, меценат, підприємець. Співзасновник мистецького об'єднання "Дзиґа". Засновник мережі швейних фабрик АТ "Троттола".

Також Рущишин почесний сенатор Українського католицького університету (УКУ) і співзасновник Львівської бізнес-школи LvBS.

Будучи студентом, створив та очолив Студентське братство Львівського торговельно-економічного інституту. Організовував проукраїнські страйки, демонстрації, фестивалі.

Один із організаторів Революції на Граніті та Студентського голодування на Майдані Незалежності у 1990 році.

Після "Помаранчевої революції", Ярослав став членом партії "Наша Україна" і в її складі був обраний депутатом Львівської обласної ради.

У липні 2019 року був обраний народним депутатом України по мажоритарному округу у Львові, фракція "Голос".