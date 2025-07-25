У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин: що відомо
У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув народний депутат України Ярослав Рущишин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Твоє Місто", агенцію "Гал-інфо" та сторінку Українського католицького університету в Facebook.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.
За інформацією джерел "Гал-інфо", водій мотоцикла Harley-Davidson Рущишин, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з трактором який їхав у попутному напрямку.
Що відомо про нардепа
Ярослав Рущишин - громадський діяч, меценат, підприємець. Співзасновник мистецького об'єднання "Дзиґа". Засновник мережі швейних фабрик АТ "Троттола".
Також Рущишин почесний сенатор Українського католицького університету (УКУ) і співзасновник Львівської бізнес-школи LvBS.
Будучи студентом, створив та очолив Студентське братство Львівського торговельно-економічного інституту. Організовував проукраїнські страйки, демонстрації, фестивалі.
Один із організаторів Революції на Граніті та Студентського голодування на Майдані Незалежності у 1990 році.
Після "Помаранчевої революції", Ярослав став членом партії "Наша Україна" і в її складі був обраний депутатом Львівської обласної ради.
У липні 2019 року був обраний народним депутатом України по мажоритарному округу у Львові, фракція "Голос".
Нагадаємо, 22 липня у ДТП загинув перший заступник командира підрозділу Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максим Кабзан.
Президент Володимир Зеленський назвав його загибель "важкою втратою".
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