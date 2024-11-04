У ДТП загинув депутат Київської міськради Сергій Мамоян

Фото: з місця ДТП, в якій загинув депутат Київської міськради Сергій Мамоян (od.npu.gov.ua)

Що відомо про Сергія Мамояна

Сергій Мамоян народився 1 квітня 1984 року в селищі Каракерт (Вірменія). Громадянин України. Одружений, батько трьох дітей.

У 2002 році закінчив загальноосвітню середню школу № 316 у м. Київ. З 2010 по 2015 роки навчався та закінчив ПАТ "Вищий навчальний заклад Київський Славістичний університет" (спеціальність "Міжнародні відносини", ступінь бакалавра).

З 2007 по 2018 рік працював на керівних посадах в ТОВ "МАЛДС груп" (з 2013 року - співзасновник даного ТОВ).

З 3 серпня 2015 року - голова громадської організації "Всеукраїнська Громадська Організація "Побудуємо майбутнє". З 2015 року є членом місцевої організації політичної партії "Партія простих людей Сергія Капліна".

У жовтні 2015 року був обраний депутатом Полтавської обласної ради 7-го скликання від "Партії простих людей Сергія Капліна". Голова депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.

Був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання по списку ОПЗЖ 25 жовтня 2020 року. Заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.