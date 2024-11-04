У ДТП загинув депутат Київської міськради Сергій Мамоян

Депутат Київської міської ради Сергій Мамоян потрапив у ДТП в Одеській області. Внаслідок аварії він загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та прес-службу ГУ Нацполіції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, автопригода сталася вчора, 3 листопада, о 19:00 у Старокозацькій ОТГ.
Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де сталося перекидання і займання автівки.
Джерела РБК-Україна розповіли, що мова йде про депутата Київської міської ради Сергія Мамояна.
Унаслідок ДТП він та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні автівки загинули на місці події. Ще двоє пасажирів, що були на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані.
Зокрема, 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра.
Як зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.
В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває.
Сергій Мамоян народився 1 квітня 1984 року в селищі Каракерт (Вірменія). Громадянин України. Одружений, батько трьох дітей.
У 2002 році закінчив загальноосвітню середню школу № 316 у м. Київ. З 2010 по 2015 роки навчався та закінчив ПАТ "Вищий навчальний заклад Київський Славістичний університет" (спеціальність "Міжнародні відносини", ступінь бакалавра).
З 2007 по 2018 рік працював на керівних посадах в ТОВ "МАЛДС груп" (з 2013 року - співзасновник даного ТОВ).
З 3 серпня 2015 року - голова громадської організації "Всеукраїнська Громадська Організація "Побудуємо майбутнє". З 2015 року є членом місцевої організації політичної партії "Партія простих людей Сергія Капліна".
У жовтні 2015 року був обраний депутатом Полтавської обласної ради 7-го скликання від "Партії простих людей Сергія Капліна". Голова депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.
Був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання по списку ОПЗЖ 25 жовтня 2020 року. Заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
За даними дослідження руху "Чесно" на квітень 2021 року, Сергій Мамоян став рекордсменом серед нерішучих депутатів. У майже 47% питань винесених до розгляду він ігнорував. Тобто, по суті не мав позиції "за", "проти" чи "утримався".
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