У ДТП загинув депутат Київської міськради Сергій Мамоян

Депутат Київської міської ради Сергій Мамоян потрапив у ДТП в Одеській області. Внаслідок аварії він загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та прес-службу ГУ Нацполіції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, автопригода сталася вчора, 3 листопада, о 19:00 у Старокозацькій ОТГ.

Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де сталося перекидання і займання автівки.

Джерела РБК-Україна розповіли, що мова йде про депутата Київської міської ради Сергія Мамояна.

Унаслідок ДТП він та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні автівки загинули на місці події. Ще двоє пасажирів, що були на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані.

Зокрема, 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра.

Як зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває.