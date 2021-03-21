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ДТП возле столичного зоопарка: автомобиль протаранил машину аварийной службы

Автор: Артур Родивилов

Тяжелое ДТП с пострадавшими произошло на проспекте Победы возле Киевского зоопарка. В результате аварии пострадали четыре человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

BMW на высокой скорости протаранил автомобиль аварийной службы. Девушка водитель автомобиля BMW в критическом состоянии, передний пассажир в тяжёлом, двое пассажиров сзади - средней тяжести.

Отмечается, что аварийные службы перекрыли участок аварии на проспекте Победы.

Напомним, в Хмельницкой области на трассе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.

Кроме того, в городе Васильков Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом.

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