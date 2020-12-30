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ДТП возле McDonald's в Одессе: полиция рассказала детали

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители начали расследование сегодняшней автомобильной аварии возле ресторана McDonald's в Одессе. Полиция планирует возбудить дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Водитель автомобиля Nissan, который въехал в террасу, говорит, что ему стало плохо.

В результате наезда автомобиля 31-летняя посетительница заведения получила травмы головы, грудной клетки и ушиб позвоночника.

Напомним, сегодня вечером на проспекте Шевченко в Одессе автомобиль Nissan въехал в террасу ресторана McDonald's. В больницу попали водитель автомобиля и посетительница ресторана. Пострадавшую женщину скорая увезла в бессознательном состоянии.

Также РБК-Украина рассказывало о ДТП в центре Днепра, где столкнулись два автомобиля, один из которых отбросило в здание магазина.

Кроме того, недавно в Харькове автомобиль влетел в остановку общественного транспорта после столкновения с другим автомобилем. Пострадал один человек.

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