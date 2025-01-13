ДТП відпер можна врегулювати без поліції: уряд визначив умови

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни пов’язані з набранням чинності нової редакції закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 10 січня 2025 р. № 19 .

Постанова дозволяє не інформувати поліцію у разі настання контактної дорожньотранспортної пригоди за участю лише двох транспортних засобів. Це можливо за умови заподіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження (знищення) транспортного засобу, незаподіяння шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб.

Такі водії мають право без залучення Національної поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі.

"Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Національної поліції про настання дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в постанові.

Чинна редакція Правил дорожнього руху дозволяла учасникам ДТП не викликати поліцію, а з'явитися до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи.

Згідно з постановою, водій зобов’язаний мати при собі чинний страховий поліс (договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в Єдиній централізованій базі даних, або страховий сертифікат "Зелена картка" (на електронному або паперовому носії), виданий іноземним страховиком.

Новий закон про автоцівілку

Нагадаємо, новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто набрав чинності з 1 січня 2025 року.

Новий передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування з січня 2025 року:

- за шкоду життю та здоров’ю - з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень;

- за шкоду майну - з 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень;

Як зазначили в НБУ, вартість полісів з початку року зросте на 25-30%.