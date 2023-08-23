ДТП з вантажівкою у Вінницькій області: кількість жертв зросла до 12

За попередніми даними, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

Правоохоронці затримали 42-річного водія вантажівки, його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, що вчора повідомлялося, що через аварію у Вінницькій області загинуло дев'ять людей.

Нещодавні ДТП в Україні

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

А наприкінці травня суддя біля блокпоста у Києві збив насмерть 23-річного бійця Нацгвардії.

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