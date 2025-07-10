У ДТП з вантажівкою в Тернопільській області загинули чотири людини

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Нагадаємо, 7 липня, співробітник правоохоронних органів у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну аварію в Житомирі. Він не впорався з керуванням і врізався в бетонну опору.

Крім того, він перевозив двох неповнолітніх дівчат - 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка. Унаслідок ДТП 16-річна дівчина загинула на місці, а інші постраждалі з численними травмами були госпіталізовані до лікарні.

Відомо, що співробітника правоохоронних органів затримали працівники ДБР і повідомили про підозру.

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