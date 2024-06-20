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ДТП з українцями в Польщі: у МЗС уточнили кількість постраждалих

Фото: у МЗС уточнили кількість постраждалих українців через ДТП у Польщі 20 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В аварії з автобусом, що сталася біля міста Красностав (Польща) 20 червня, постраждали 8 українців. Серед них - один неповнолітній.

"За інформацією Комендатури поліції м. Красностав, станом на 11:00 ранку відомо про 8 постраждалих осіб (серед них 1 неповнолітня), які проходять медичне обстеження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попередньо відсутня загроза їх життю та здоров’ю. Планується, що 5 осіб будуть виписані до кінця дня.

Обставини аварії

20 червня близько 7:00 автобус "Київ - Варшава" з 47 громадянами України з’їхав у кювет у с. Закренце в Польщі.  За попередньою інформацією поліції, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром.

Генеральне консульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам України.

Додамо, що до цього польські ЗМІ повідомляли, що в результаті ДТП з автобусом в Польщі, в якому їхали українці, постраждали 14 людей, в тому числі дві дитини. Загалом в автобусі знаходились 58 осіб.

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ДТППольща