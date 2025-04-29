ДТП з українцями у Польщі: МЗС розкрило нові деталі аварії

У Польщі, неподалік від села Давіди Мазовецького воєводства, сталися дві аварії. Унаслідок ДТП поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, серед яких є щонайменше один українець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.
Згідно з повідомленням посольства України в Польщі, аварії сталась в ніч на 29 квітня поблизу села Давіди Мазовецького воєводства (близько 10 кілометрів від Варшави) на швидкісній дорозі S2.
Перша аварія: автобус рухався за маршрутом Мінськ-Вроцлав з 27 особами на борту, серед яких 26 були пасажирами. Транспортний засіб врізався в енергопоглинаючі бар'єри та перекинувся. Наразі перевіряється кількість постраждалих громадян України.
Друга аварія сталась під час проведення рятувальних робіт на місці першої ДТП. Тоді ж в пожежну машину врізалась вантажівка, водієм якої був громадянин України.
Внаслідок аварії поранення різних ступенів важкості отримали 15 осіб:
"Усіх постраждалих госпіталізовано. Рух дорогою S2 тимчасово призупинено... Інші пасажири продовжили рух за запланованим маршрутом на додатковому автобусі, наданому автоперевізником. Станом на зараз звернень на "гарячу лінію" від громадян України з цього приводу не надходило", - додали у МЗС.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що у Єгипті в кінці 2024-го сталась аварія з автобусом у якому перебували туристи. Внаслідок ДТП поранення отримали більше 40 людей, серед яких були українці.
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