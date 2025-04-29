ДТП з українцями у Польщі: МЗС розкрило нові деталі аварії

У Польщі, неподалік від села Давіди Мазовецького воєводства, сталися дві аварії . Унаслідок ДТП поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, серед яких є щонайменше один українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Згідно з повідомленням посольства України в Польщі, аварії сталась в ніч на 29 квітня поблизу села Давіди Мазовецького воєводства (близько 10 кілометрів від Варшави) на швидкісній дорозі S2.

Перша аварія: автобус рухався за маршрутом Мінськ-Вроцлав з 27 особами на борту, серед яких 26 були пасажирами. Транспортний засіб врізався в енергопоглинаючі бар'єри та перекинувся. Наразі перевіряється кількість постраждалих громадян України.

Друга аварія сталась під час проведення рятувальних робіт на місці першої ДТП. Тоді ж в пожежну машину врізалась вантажівка, водієм якої був громадянин України.

Внаслідок аварії поранення різних ступенів важкості отримали 15 осіб:

12 пасажирів автобуса;

водій вантажівки;

двоє пожежників.

"Усіх постраждалих госпіталізовано. Рух дорогою S2 тимчасово призупинено... Інші пасажири продовжили рух за запланованим маршрутом на додатковому автобусі, наданому автоперевізником. Станом на зараз звернень на "гарячу лінію" від громадян України з цього приводу не надходило", - додали у МЗС.