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ДТП з українцями в Італії. МЗС уточнило інформацію щодо постраждалих

Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Генеральне консульство в Мілані надає допомогу українцям, які постраждали внаслідок ДТП на півночі Італії. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства законних справ Олег Ніколенко.

"Четверо громадян були госпіталізовані у важкому стані до медичних закладів міст Удіне і Трієст. Решті пасажирів було надано необхідну медичну допомогу на місці та тимчасово розміщено в спеціальних центрах рятувальних служб поблизу міста Удіне", - пояснив речник.

Як зазначив Ніколенко, транспорт для повернення українців має найближчим часом надати перевізник. 

Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з‘ясування усіх обставин ДТП, а також тримають на контролі лікування постраждалих українців.

Що сталося

Ввечері 25 серпня поблизу міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус з українськими туристами зіштовхнувся з польською фурою.

Італійські ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомляли, що внаслідок аварії постраждали 15 людей, з них семеро дітей. Як заявляли журналісти, трьох українців у важкому стані доставили гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст.

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