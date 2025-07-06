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У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль з України: що ще повідомили в МЗС

Неділя 06 липня 2025 15:15
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У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль з України: що ще повідомили в МЗС Фото: Автобус перекинувся з українськими дітьми у Угорщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Мілан Лєліч

Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про ДТП з українським дитячим ансамблем 6 липня. Водій автобуса не впорався з керуванням.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб - два водії, учасники та супроводжуючі дитячого танцювального ансамблю, що прямував зі Львова до міста Охрид на фестиваль.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали 21 людина, серед них четверо з тяжкими травмами - громадяни України 1954, 1958, 2007 і 2011 років народження.

Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості - їх випишуть під відповідальність супроводжуючих.

Решта постраждалих з легкими травмами направлені до міста Кунсентмартон, де перебуває основна група. Перевізник вживає заходів для забезпечення додаткових автобусів.

Дипломати та консули посольства України разом з послом особисто контролюють ситуацію на місці події.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Польщі неподалік від Варшави сталася серйозна аварія за участі українців.

Ще одна аварія у якій постраждали українці сталась в кінці 2024-го на території Єгипту. Тоді ж поранення отримали більше 40 людей.

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