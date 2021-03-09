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ДТП с украинцами в Польше: в тяжелом состоянии остаются два человека

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 20:05
ДТП с украинцами в Польше: в тяжелом состоянии остаются два человека Фото: ДТП в Польше (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Польше в медицинских учреждениях находятся 24 украинца, которые попали в ДТП вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства. Из них два человека в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский во время разговора с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, передает пресс-служба ведомства.

Он также заверил, что полиция совместно с прокуратурой ведут постоянную работу по расследованию и установлением окончательных причин аварии.

В свою очередь Аваков поблагодарил Каминского за помощь, оказанную пострадавшим гражданам Украины. Глава украинского МВД высоко оценил профессионализм расследования причин аварии и оперативность отработки ситуации, когда для спасения людей были задействованы большие силы польских спасательных служб.

Кроме того, министры обсудили стратегические вопросы сотрудничества ведомств Украины и Польши, а также обмен опытом. В частности, что касается подобных спасательных операций и координации всех служб и ведомств при отработке оперативной обстановки в случае чрезвычайного происшествия.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек.

Сообщается, что причиной дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше могло стать то, что водитель не справился с управлением.

Кроме того, в Украину отправили первую группу пассажиров этого автобуса. В частности, домой отправили 24 человек.

Водителю уже предъявили обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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