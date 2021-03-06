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ДТП с украинцами в Польше: за несколько секунд до аварии скорость автобуса упала до 45 км в час

Автор: Инна Собора

В Польше перед аварией, в которой погибли украинцы, водитель автобуса резко начал снижать скорость. За несколько секунд до ДТП скорость упала до 45 км в час.

Об этом пишет rmf24.pl.

Прокурор сообщил, что расследование будет проводиться по факту дорожно-транспортного происшествия.

"Тахограф, предоставленный для расследования, показывает, что водитель автобуса ехал со скоростью 96-97 км в час непосредственно перед аварией, но непосредственно перед аварией в течение последних четырех секунд скорость автомобиля упала с 95 до 45 км в час", - говорится в сообщении.

Оба водителя были трезвыми. У них также брали кровь, в том числе на наличие наркотиков и других интоксикантов. Первоначальные тесты не показали их наличия.

Ранее сообщалось, что причиной дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше могло стать то, что водитель не справился с управлением.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек.

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