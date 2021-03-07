ДТП с украинцами в Польше: девять пострадавших в тяжелом состоянии

По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, в медицинских учреждениях находятся 28 украинцев, которые накануне попали в ДТП в Польше. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадали 35 человек, еще пять погибли.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек.

Сообщается, что причиной дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше могло стать то, что водитель не справился с управлением.

Добавим, что перед аварией водитель автобуса резко начал снижать скорость. За несколько секунд до ДТП скорость упала до 45 км в час.