ДТП с украинцами в Польше: девять пострадавших в тяжелом состоянии

По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, в медицинских учреждениях находятся 28 украинцев, которые накануне попали в ДТП в Польше. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадали 35 человек, еще пять погибли.
На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.
Напомним, в ночь на 6 марта в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек.
Сообщается, что причиной дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше могло стать то, что водитель не справился с управлением.
Добавим, что перед аварией водитель автобуса резко начал снижать скорость. За несколько секунд до ДТП скорость упала до 45 км в час.