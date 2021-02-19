ДТП с украинскими туристами в Египте: появились подробности

Посольство Украины в Египте сообщило подробности аварии с участием украинских туристов в Египте. Предварительно известно о троих пострадавших гражданах Украины.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил Посол Украины в Египте Евгений Микитенко.
По его словам, авария с участием туристического автобуса произошла 19 февраля около 6 утра.
"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока точно неизвестно. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной", - заявил посол.
Он отметил, что один из украинцев получил тяжелую травму, двое других - более легкие.
Напомним, в начале года в Словакии произошло масштабное ДТП с участием 20 транспортных средств. В нем пострадали пять украинских граждан.
Также РБК-Украина писало, что в январе в России перевернулся автобус с украинцами. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, еще двое от госпитализации отказались.