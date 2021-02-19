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ДТП с украинскими туристами в Египте: появились подробности

Автор: Игорь Литвиненко

Посольство Украины в Египте сообщило подробности аварии с участием украинских туристов в Египте. Предварительно известно о троих пострадавших гражданах Украины.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил Посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

По его словам, авария с участием туристического автобуса произошла 19 февраля около 6 утра.

"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока точно неизвестно. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной", - заявил посол.

Он отметил, что один из украинцев получил тяжелую травму, двое других - более легкие.

Напомним, в начале года в Словакии произошло масштабное ДТП с участием 20 транспортных средств. В нем пострадали пять украинских граждан.

Также РБК-Украина писало, что в январе в России перевернулся автобус с украинцами. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, еще двое от госпитализации отказались.

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Новости Украины ДТПЕгипеттуристыукраинцы
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