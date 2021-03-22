ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ДТП с украинским автобусом в Польше: возбуждено дело, в МИД открыли горячую линию

Новина українською → Польша, Понедельник 22 марта 2021 11:05
ДТП с украинским автобусом в Польше: возбуждено дело, в МИД открыли горячую линию Фото: ДТП с украинским автобусом в Польше (rmf24.pl)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители Польши начали расследование причин дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с украинцами. На место аварии отправился украинский консул.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

По его словам, сейчас решается вопрос о возвращении в Украину четырех пассажиров автобуса, которые не пострадали.

Также в МИД открыли горячую линию для родственников пострадавших в аварии: +48784138555.

Напомним, авария произошла сегодня ночью вблизи населенного пункта Кашичи. По предварительной информации автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет. В результате аварии один украинец погиб, еще пятеро - госпитализированы. Всего в салоне находились 10 граждан Украины.

Позже в польской полиции сообщили подробности аварии. По данным правоохранителей, в аварию попал автобус перевозчика Euroways из Киева. Погибшим оказался второй водитель автобуса, который в момент ДТП был за рулем.

Отметим, в начале месяца в Польше примерно на том же участке произошло еще одно ДТП с участием украинского автобуса. Тогда погибли 5 человек, более 20 - были госпитализированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия МИД Украины ДТП Польша украинцы
NEWS
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию