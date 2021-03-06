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ДТП с участием патрульного авто в Одесской области: есть погибший и трое пострадавших

Автор: Артур Родивилов

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса. ДТП произошло с участием полицейского авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Уточняется, что авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное".

Напомним, в Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии. Его задержали.

Кроме того, на 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.

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