ДТП за участі працівника прокуратури у Києві: постраждала померла, водій був п'яним

"На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - заявив Кравченко.

Держслужбовцю Андрію Молочному, який є працівником прокуратури, вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

У момент ДТП фігурант був у стані алкогольного сп'яніння. В його організмі виявили 1,77 проміле.

"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомив генпрокурор.

Кравченко додав, що взяв на особистий контроль резонансну справу.