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ДТП за участі працівника прокуратури у Києві: постраждала померла, водій був п'яним

Київ, Неділя 20 липня 2025 15:14
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ДТП за участі працівника прокуратури у Києві: постраждала померла, водій був п'яним Фото: у лікарні померла жінка, яку збив працівник прокуратури у Києві (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Автор: Наталія Юрченко

У лікарні померла жінка, яку напередодні у Києві збив працівник прокуратури Андрій Молочний. Йому вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка в Telegram.

"На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - заявив Кравченко.

Держслужбовцю Андрію Молочному, який є працівником прокуратури, вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

У момент ДТП фігурант був у стані алкогольного сп'яніння. В його організмі виявили 1,77 проміле.

"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомив генпрокурор.

Кравченко додав, що взяв на особистий контроль резонансну справу.

Резонансна ДТП в Києві

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця події. Генпрокурор показав відео аварії, яка сталася на вулиці Великій Васильківській.

На кадрах зафіксовано, як авто виїжджає на тротуар, де у той момент йшла жінка, і скоїв наїзд на пішохода.

Генпрокурор повідомив, що за кермом був Андрій Молочний - працівник прокуратури. Після ДТП він втік з місця події. Також відомо, що фігурант був під дією алкоголю.

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