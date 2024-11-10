ДТП з туристичним автобусом в Єгипті: в МЗС уточнили дані щодо постраждалих українців

ДТП з туристичними автобусами

Як повідомлялося раніше на сході Єгипту сталася ДТП, в якій перекинувся автобус з туристами. Постраждали понад 40 людей, серед яких українці.

Нагадаємо, у червні в Румунії сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 50 громадян України. Дев'ятеро людей постраждали.

А в травні в Туреччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, в якому загинули 10 людей, ще 39 постраждали. На щастя, українців серед них не було.

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