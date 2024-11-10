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ДТП з туристичним автобусом в Єгипті: в МЗС уточнили дані щодо постраждалих українців

Фото: у МЗС уточнили дані про постраждалих українців у ДТП з автобусом у Єгипті (cairo24.com)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

У ДТП із туристичним автобусом у Єгипті постраждала одна українка. Наразі дані про її стан уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби МЗС України.

Як розповіли в МЗС, 9 листопада поблизу міста Рас-Седр в Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП.

"41 особа отримала травми, серед яких і громадянка України 1984 року народження. Всіх постраждалих доставлено до міської лікарні Рас-Седра. Консули уточнюють інформацію щодо стану постраждалої українки", - зазначили у відомстві.

За наявними даними, загиблих внаслідок ДТП немає.

"Обставини інциденту зʼясовуються. Справа перебуває на контролі посольства України в Арабській Республіці Єгипет", - додали в міністерстві.

ДТП з туристичними автобусами

Як повідомлялося раніше на сході Єгипту сталася ДТП, в якій перекинувся автобус з туристами. Постраждали понад 40 людей, серед яких українці.

Нагадаємо, у червні в Румунії сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 50 громадян України. Дев'ятеро людей постраждали.

А в травні в Туреччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, в якому загинули 10 людей, ще 39 постраждали. На щастя, українців серед них не було.

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