ДТП с Трухиным: пассажиры Daewoo рассказали свою версию событий

"23 августа мы ехали в Киев из Борисполя и попали в ДТП. Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат мы узнали через пару дней после аварии, когда это об этом начали писать в Facebook и других сайтах. Во время самой аварии никто не рассказывал, что он депутат", - отмечает свидетель событий.

По ее словам, после ДТП никто никому не угрожал и никакого давления на участников события не осуществлялось.

"Также никого не заставляли отключать телефоны, каждый снимал, что хотел", - добавляет она.

Женщина сообщает, никто из пассажиров Daewoo не пострадал. Как известно, отмечалось, что в этом авто было двое несовершеннолетних детей.

"Да, дети испугались, "скорая" их забрала, чтобы проверить состояние. Травм не обнаружили. У них все хорошо. Поэтому многое из того, что писали - неправда", - говорит она.

Также по ее словам, оба водителя-участника ДТП подходили к ним, спрашивали о детях, в каком они состоянии, не пострадали.

"В обоих водителей тоже был испуг, все были испуганы, потому что это авария, и это страшно. Но они были адекватны. Виктору (Виктору Склеме, - ред.), водителям, всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья", - добавляет женщина.