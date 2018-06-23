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В ДТП на трассе Киев-Харьков погиб помощник нардепа Вилкула

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 15:11
Фото: ДТП на трассе Киев-Харьков (pl.npu.gov.ua)
Фото: ДТП на трассе Киев-Харьков (pl.npu.gov.ua)

ДТП на трассе Киев-Харьков произошло вчера

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое произошло вчера, 22 июня 2018 года, на трассе Киев-Харьков погиб помощник нардепа Александра Вилкула Сергей Маркаев. Об этом в Facebook сообщил сам нардеп.

"Случилась страшная трагедия. В автомобильной катастрофе погиб очень близкий для меня человек - Сергей Маркаев", - написал нардеп.

 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. Произошла страшная трагедия. В автомобильной катастрофе погиб очень близкий для меня человек – Сергей Маркаев. Друзья, помолитесь все, кто знал Серегу. Уходят лучшие.

Опубликовано Александром Вилкулом Субота 23 июня 2018 г.

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Полтавской области, ДТП на трассе Киев-Харьков произошло вчера, 22 июня 2018 года, около 14:35 вблизи села Коноплянка.

"Произошло столкновение автомобиля "Даф" и "Хюндай Туксон". В результате ДТП водитель "Туксона" погиб на месте", - говорится в сообщении.

 

Фото: ДТП на трассе Киев-Харьков (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге пьяный водитель на смерть сбил двух женщин.

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Теги публикации: ДТП, Александр Вилкул, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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