В ДТП на трассе Киев-Харьков погиб помощник нардепа Вилкула

ДТП на трассе Киев-Харьков произошло вчера

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое произошло вчера, 22 июня 2018 года, на трассе Киев-Харьков погиб помощник нардепа Александра Вилкула Сергей Маркаев. Об этом в Facebook сообщил сам нардеп.

"Случилась страшная трагедия. В автомобильной катастрофе погиб очень близкий для меня человек - Сергей Маркаев", - написал нардеп.

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. Произошла страшная трагедия. В автомобильной катастрофе погиб очень близкий для меня человек – Сергей Маркаев. Друзья, помолитесь все, кто знал Серегу. Уходят лучшие. Опубликовано Александром Вилкулом Субота 23 июня 2018 г.

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Полтавской области, ДТП на трассе Киев-Харьков произошло вчера, 22 июня 2018 года, около 14:35 вблизи села Коноплянка.

"Произошло столкновение автомобиля "Даф" и "Хюндай Туксон". В результате ДТП водитель "Туксона" погиб на месте", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП на трассе Киев-Харьков (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге пьяный водитель на смерть сбил двух женщин.