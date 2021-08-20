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В ДТП на трассе Харьков - Симферополь погиб еще один ребенок. Всего 5 жертв

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Запорожская область, Пятница 20 августа 2021 11:28
В ДТП на трассе Харьков - Симферополь погиб еще один ребенок. Всего 5 жертв Фото: ДТП на трассе Харьков - Симферополь (zp.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Харьков - Симферополь в Запорожской области погибли пять человек. В том числе три ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Сообщается, что около 04:30 на трассе Харьков - Симферополь водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Мелитополя в Васильевку, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-190. После удара вторая машина перевернулась и загорелась.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Mercedes-190 погибли на месте. Среди них трое малолетних детей", - говорится в сообщении.

В ДТП на трассе Харьков - Симферополь погиб еще один ребенок. Всего 5 жертв

Фото: ДТП на трассе Харьков - Симферополь (zp.npu.gov.ua)

Водитель первой иномарки и его пассажирка с повреждениями доставлены в районную больницу. По факту ДТП открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Отметим, изначально сообщалось о четырех погибших, в том числе двух детях.

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