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При ДТП в Тернопольской области погибли два человека

Новости » Происшествия    01.09.2019 - 19:14
При ДТП в Тернопольской области погибли два человека
Фото: ДТП в Тернопольской области (t.me/pidsluchano/47)

Еще четыре человека получили травмы, они доставлены в больницу

В Тернопольской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое людей, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Подслушано на Тернопольщине".

Авария случилась возле села Требуховцы Бучанского района. Водитель автомобиля Opel Vectra совершал обгон и выехал на встречную полосу и врезался в авто, которое ехало по своей полосе. В результате аварии четыре человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, в городе Стрый Львовской области автомобиль сбил мужчину с двумя детьми, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок. Авария произошла вчера, 30 августа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Т5, 60-летний житель города Моршин, сбил 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей.

В Тернопольской области в Збаражском районе столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четверо человек и один пострадал. Руководитель ГП "НЭК" Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook написал, что в аварию попала бригада рабочих" Укрэнерго ". По словам Ковальчука, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли сотрудники "Укрэнерго", четвертый скончался в больнице.

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