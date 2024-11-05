ДТП на Теремках у Києві: водію автобуса повідомлено про підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 39-річному водію автобуса за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження та смерть (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За даними слідства, водій автобуса перевищив швидкість під час руху по вул. Академіка Заболотного, що призвело до зіткнення з автомобілем Mitsubishi L200.

Удар відкинув Mitsubishi на автомобіль Niva. Обидві машини були зупинені на проїжджій частині для ремонту однієї з них, що зламалася під час руху. Після зіткнення автобус виїхав за межі дороги у некерованому стані.

Внаслідок аварії один із чоловіків, що стояв біля автомобіля Mitsubishi L200, загинув на місці. Водій цього автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження, а ще двоє постраждалих з травмами середньої тяжкості були доставлені до лікарні. Водій автобуса також отримав політравми.