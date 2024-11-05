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ДТП на Теремках у Києві: водію автобуса повідомлено про підозру

Вівторок 05 листопада 2024 12:15
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ДТП на Теремках у Києві: водію автобуса повідомлено про підозру Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)
Автор: Валерія Поліщук

У Голосіївському районі Києва 4 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса Mercedes-Benz, у результаті якої одна людина загинула, а четверо були госпіталізовані. Водію автобуса повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 39-річному водію автобуса за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження та смерть (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За даними слідства, водій автобуса перевищив швидкість під час руху по вул. Академіка Заболотного, що призвело до зіткнення з автомобілем Mitsubishi L200.

Удар відкинув Mitsubishi на автомобіль Niva. Обидві машини були зупинені на проїжджій частині для ремонту однієї з них, що зламалася під час руху. Після зіткнення автобус виїхав за межі дороги у некерованому стані.

Внаслідок аварії один із чоловіків, що стояв біля автомобіля Mitsubishi L200, загинув на місці. Водій цього автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження, а ще двоє постраждалих з травмами середньої тяжкості були доставлені до лікарні. Водій автобуса також отримав політравми.

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