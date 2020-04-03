ДТП на Сумской: суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

Фото: Елена Зайцева и Геннадий Дронов (УНИАН)

Виновников смертельного ДТП приговорили к 10 годам заключения

В пятницу, 3 апреля, суд оставил в силе приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, виновным в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного суда в Facebook.

Так, коллегия Кассационного суда приняла решение о сохранении приговора Зайцевой и Дронову в виде 10 лет лишения свободы. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

По данным местных СМИ, заседание длилось более 2 часов. Зайцева от участия в судебном заседании отказалась, а Дронов наблюдал по видеосвязи.

Напомним, смертельное ДТП с участием Дронова и Зайцевой произошло в октябре 2017 года в Харькове. На перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus, последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще 5 человек в результате аварии пострадали.

РБК-Украина писало, что по данным следствия, Зайцева за рулем Lexus выехала на перекресток на красный свет, а водитель Volkswagen Геннадий Дронов начал движение на желтый сигнал. По некоторым данным, Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения. Дронова и Зайцеву приговорили к 10 годам лишения свободы.

Позже адвокаты Зайцевой подали жалобу в Верховный суд. Сначала суд отказался рассматривать жалобу, однако после доработки принял ее к рассмотрению. Кассационное производство было открыто 13 декабря 2019 года.