В ДТП в Сумской обл. погибли четыре человека

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

В результате столкновения загорелись два автомобиля

Неподалеку села Шаповаловка Конотопского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Происшествие произошло сегодня около 15:00. Там столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ 2107. В результате погибли люди, которые находились в автомобилях, кроме несовершеннолетнего пассажира ВАЗа. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Напомним, на трассе Одесса-Рени 2 апреля возле села Удобное Белгород-Днестровского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и маршрутки, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

РБК-Украина писало, что в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой пострадала женщина и повреждено 12 автомобилей. Водитель автомобиля "КРАЗ" с прицепом не справился с управлением, вследствие чего грузовик столкнулся с 12 автомобилями. Среди них - 1 автобус и 1 микроавтобус.