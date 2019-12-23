ДТП в США с 69 автомобилями: пострадали более полусотни людей

Фото: ДТП в США (wtkr.com)

11 из 51 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

На трассе в штате Вирджиния (США) столкнулись 69 автомобилей, в результате чего пострадал 51 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Полиция отмечает, что причиной аварии стали туман и гололед.11 с 51 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Все они госпитализированы.

Фото: ДТП в США (twitter.com/VSPPIO)

Multi-vehicle crash, I-64 W on Queens Creek Bridge, York Co. A multi-vehicle crash involving at least 63 vehicles closed all westbound lanes of I-64 on the Queens Creek Bridge in York County. Read more here: http://via.wtkr.com/97lM3 Опубліковано WTKR News 3 Неділя, 22 грудня 2019 р.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах в городе Сиэтл фургон въехал в супермаркет, в результате чего пострадали по меньшей мере одинадцать человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Афины (штат Техас, США) грузовой поезд въехал в школьный автобус, после того как тот заглох на переезде. Так, в результате ДТП погиб один из учеников, еще одна школьница получила травмы.

Кроме того, на севере штата Нью-Йорк произошла авария, в ходе которой столкнулись по меньшей мере два автомобиля, в результате чего погибли 20 человек.

Также агентство писало, что в штате Луизиана (США) произошла крупная авария с участием 10 легковых и грузовых автомобилей. В ДТП погибли 4 человека, еще 13 получили травмы.