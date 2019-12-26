ДТП и пробки сковали центр Киева: карта

Затруднено движение на Подоле, в центре и на проспекте Победы
В четверг, 26 декабря, в Киеве образовались существенные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.
Движение затруднено на Подоле: на улице Набережно-Крещатицкая, улице Ярославская, улице Щекавицкой, Контрактовой площади, улице Житнеторжской, улице Кирилловской и Нижнеюрковской.
Практически парализовано движение по улице Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста. По данным Google Maps, пробка там образовалась в результате трех ДТП.
Также осложнено движение в сторону моста на проспекте Победы. Там проводятся ремонтные работы в нескольких участках.
В районе станции метро "Лукьяновка" также затруднено движение. В частности, на улице Юрия Ильенко, улице Белорусская, улице Глыбочицкая, улице Татарская и улице Дмитриевская.
Кроме того, в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.