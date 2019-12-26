ДТП и пробки сковали центр Киева: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение на Подоле, в центре и на проспекте Победы

В четверг, 26 декабря, в Киеве образовались существенные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Движение затруднено на Подоле: на улице Набережно-Крещатицкая, улице Ярославская, улице Щекавицкой, Контрактовой площади, улице Житнеторжской, улице Кирилловской и Нижнеюрковской.

Движение автотранспорта также затруднено и в центре Киева: пробки сейчас на улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, улице Большой Васильковской, улице Большой Житомирской, улице Михайловской, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, улице Пушкинской, улице Богдана Хмельницкого, улице Владимирской и Малой Житомирской.

Также пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской и Елены Телиги.

Практически парализовано движение по улице Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста. По данным Google Maps, пробка там образовалась в результате трех ДТП.

Также осложнено движение в сторону моста на проспекте Победы. Там проводятся ремонтные работы в нескольких участках.

В районе станции метро "Лукьяновка" также затруднено движение. В частности, на улице Юрия Ильенко, улице Белорусская, улице Глыбочицкая, улице Татарская и улице Дмитриевская.

Напомним, с начала декабря в столице открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Кроме того, в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.