ДТП з потягом у Чернігівській області: в лікарні померла ще одна дитина

Так, внаслідок ДТП, яка сталася на залізничному переїзді поблизу смт Куликівка зіткнулися електропоїзд та легковий автомобіль, 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна дочка загинули на місці.

"Другу дитину, яка зазнала травм, співробітники ГРПП помістили до службового авто та помчали назустріч "швидкій" допомозі, а потім супроводили карету медиків до лікарні. На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у поліції, водій автівки рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками.

"Водій проігнорував заборонені сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням "Чернігів-Ніжин", - додали в поліції.

На даний момент слідство збирає матеріали про подію, встановлює та допитує свідків. Призначено низку експертиз.