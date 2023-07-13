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ДТП з потягом у Чернігівській області: в лікарні померла ще одна дитина

Фото: у лікарні померла ще одна дитина, яка постраждала через ДТП із потягом у Чернігівській області (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталія Гурковська

У лікарні померла 3-річна дівчинка, яка разом з батьками та 8-річною сестрою потрапила в аварію з потягом у Чернігівській області у середу, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Так, внаслідок ДТП, яка сталася на залізничному переїзді поблизу смт Куликівка зіткнулися електропоїзд та легковий автомобіль, 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна дочка загинули на місці.

"Другу дитину, яка зазнала травм, співробітники ГРПП помістили до службового авто та помчали назустріч "швидкій" допомозі, а потім супроводили карету медиків до лікарні. На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у поліції, водій автівки рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками.

"Водій проігнорував заборонені сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням "Чернігів-Ніжин", - додали в поліції.

На даний момент слідство збирає матеріали про подію, встановлює та допитує свідків. Призначено низку експертиз.

Як повідомлялося, в Чернігівській області в середу, 12 липня, легковий автомобіль потрапив під потяг. Внаслідок цього загинули люди.

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ДТПЧерниговская область