ДТП з постраждалими в Україні: в поліції назвали одну з найпопулярніших причин

"Однією з поширених причин ДТП з травмованими або загиблими є недотримання водіями безпечної дистанції та безпечного інтервалу", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, за 2023 рік через недотримання дистанції на території України сталося 1148 ДТП, у яких гинули або травмувалися люди.

Кермачам нагадали, що згідно з п. 13.1. ПДР водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Словник водія

Безпечна дистанція - відстань до транспортного засобу, що рухається попереду тією ж смугою, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру.

Безпечний інтервал - відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об’єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху.

ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.