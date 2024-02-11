ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТП з постраждалими в Україні: в поліції назвали одну з найпопулярніших причин

Україна, Неділя 11 лютого 2024 23:14
UA EN RU
ДТП з постраждалими в Україні: в поліції назвали одну з найпопулярніших причин Фото: у поліції назвали одну з найпопулярніших причин ДТП із постраждалими в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В поліції назвали одну з найпопулярніших причин аварій в Україні. За 2023 рік через неї сталися 1148 ДТП, у яких гинули або постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.

"Однією з поширених причин ДТП з травмованими або загиблими є недотримання водіями безпечної дистанції та безпечного інтервалу", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, за 2023 рік через недотримання дистанції на території України сталося 1148 ДТП, у яких гинули або травмувалися люди.

Кермачам нагадали, що згідно з п. 13.1. ПДР водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Словник водія

  • Безпечна дистанція - відстань до транспортного засобу, що рухається попереду тією ж смугою, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру.
  • Безпечний інтервал - відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об’єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху.

ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України ДТП
NEWS
Зеленський про засоби РЕБ: один із ключових пріоритетів року
Зеленський про засоби РЕБ: один із ключових пріоритетів року
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити