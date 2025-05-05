У ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК: деталі трагедії

На трасі Кременчук - Полтава у п'ятницю, 2 травня, сталася масштабна ДТП. В аварії загинув поліцейський Анатолій Ілляшенко та сержант Віктор Боровко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК.
За даними патрульної поліції, загиблому поліцейському було 23 роки, а військовослужбовцю - 36.
Анатолій Ілляшенко служив у правоохоронних органах з березня цього року. У нього залишились батьки, які більше не дочекаються його вдома.
"Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти", – відгукуються по нього колеги.
За даними Полтавського обласного ТЦК та СП, другий загиблий - Віктор Боровко.
Він ще у 2015 році підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО у лавах 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У 2022 році він повернувся до 25 бригади. Брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після важкої контузії його перевели до Полтавського районного ТЦК та СП.
На початку січня у Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Унаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.
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