У ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК: деталі трагедії

На трасі Кременчук - Полтава у п'ятницю, 2 травня, сталася масштабна ДТП. В аварії загинув поліцейський Анатолій Ілляшенко та сержант Віктор Боровко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК .

За даними патрульної поліції, загиблому поліцейському було 23 роки, а військовослужбовцю - 36.

Анатолій Ілляшенко служив у правоохоронних органах з березня цього року. У нього залишились батьки, які більше не дочекаються його вдома.



"Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти", – відгукуються по нього колеги.

За даними Полтавського обласного ТЦК та СП, другий загиблий - Віктор Боровко.

Він ще у 2015 році підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО у лавах 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У 2022 році він повернувся до 25 бригади. Брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після важкої контузії його перевели до Полтавського районного ТЦК та СП.

Повідомляється, що Анатолій та Віктор загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Місцеві ЗМІ інформують, що в поліцейському автомобілі, який потрапив в аварію, перебувало четверо людей, серед яких один цивільний. Внаслідок інциденту сталося лобове зіткнення між поліцейським автомобілем і легковиком. За попередніми даними, цивільна особа та ще один патрульний отримали травми.