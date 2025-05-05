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У ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК: деталі трагедії

Понеділок 05 травня 2025 14:45
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У ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК: деталі трагедії Ілюстративне фото: у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На трасі Кременчук - Полтава у п'ятницю, 2 травня, сталася масштабна ДТП. В аварії загинув поліцейський Анатолій Ілляшенко та сержант Віктор Боровко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК.

За даними патрульної поліції, загиблому поліцейському було 23 роки, а військовослужбовцю - 36.

Анатолій Ілляшенко служив у правоохоронних органах з березня цього року. У нього залишились батьки, які більше не дочекаються його вдома.
На зображенні може бути: 1 особа та текст

"Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти", – відгукуються по нього колеги.

За даними Полтавського обласного ТЦК та СП, другий загиблий - Віктор Боровко.

Він ще у 2015 році підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО у лавах 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У 2022 році він повернувся до 25 бригади. Брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після важкої контузії його перевели до Полтавського районного ТЦК та СП.
На зображенні може бути: 1 особа та текстПовідомляється, що Анатолій та Віктор загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Місцеві ЗМІ інформують, що в поліцейському автомобілі, який потрапив в аварію, перебувало четверо людей, серед яких один цивільний. Внаслідок інциденту сталося лобове зіткнення між поліцейським автомобілем і легковиком. За попередніми даними, цивільна особа та ще один патрульний отримали травми.

На початку січня у Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Унаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

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ДТП Полтавська область ТЦК
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