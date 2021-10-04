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В ДТП погиб автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс

Автор: Анна Полисученко

В ДТП погиб автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс. В аварии также разбились двое полицейских, которые охраняли Вилкса из-за угроз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Художник Ларс Вилкс, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда, погиб в дорожно-транспортном происшествии близ города Маркарид в Швеции.

75-летний карикатурист ехал в автомобиле гражданской полиции, столкнувшемся с грузовиком. Кроме Вилкса, в результате аварии погибли двое полицейских, а водителя грузовика госпитализировали.

Художник находился под защитой полиции после того, как ему угрожали смертью из-за карикатур. Заметим, что одна из них в 2007 году оскорбила многих мусульман, поскольку изображала пророка Мухаммеда в виде собаки.

Карикатура вызвала возмущение и побудила тогдашнего премьер-министра Фредрика Рейнфельдта встретиться с послами 22 мусульманских стран в попытке разрядить обстановку.

Вскоре после этого "Аль-Каида" в Ираке предложила за убийство Вилкса 100 тысяч долларов вознаграждения.

Сейчас обстоятельства столкновения выясняют следователи. Правоохранители говорят, что пока нет никаких оснований предполагать, что к ДТП причастен кто-то еще.

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Франция