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ДТП с подростками в Харькове: водителю сообщили подозрение

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Харьков, Пятница 12 ноября 2021 18:31
ДТП с подростками в Харькове: водителю сообщили подозрение Фото: сбившему детей в Харькове водителю сообщено о подозрении (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры. Мужчине его объявили по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, а также запрет на управление транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Как отметили в прокуратуре, медицинская экспертиза установила, что водитель в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Отметим, ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в момент аварии мужчина находился под воздействием метадона.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности аварии в Харькове, которая произошла 11 ноября. Внедорожник Toyota наехал на двух подростков.

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