ДТП с подростками в Харькове: водителю сообщили подозрение
Водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Отмечается, что о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры. Мужчине его объявили по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).
Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, а также запрет на управление транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.
Как отметили в прокуратуре, медицинская экспертиза установила, что водитель в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
Отметим, ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в момент аварии мужчина находился под воздействием метадона.
Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности аварии в Харькове, которая произошла 11 ноября. Внедорожник Toyota наехал на двух подростков.