ДТП с подростками в Харькове: водителю сообщили подозрение

Водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове , сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Отмечается, что о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры. Мужчине его объявили по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, а также запрет на управление транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Как отметили в прокуратуре, медицинская экспертиза установила, что водитель в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.