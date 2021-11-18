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ДТП с подростками в Харькове: суд увеличил сумму залога водителю

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд в Харькове частично удовлетворил апелляцию прокуратуры о мере пресечения водителю, который днем 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Сумма залога, под который он может выйти из СИЗО, увеличена более чем в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным издания, суд изменил сумму залога водителя автомобиля Toyota Land Cruiser с 304 500 до 3 178 000 гривен.

Прокуратура просила увеличить залог до 10 млн гривен. Сторона защиты выступала против.

Напомним, днем 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков. Один из них попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Отметим, 12 ноября Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения водителю в виде содержания в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 500 гривен.

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ДТПХарьков