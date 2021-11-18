ДТП с подростками в Харькове: суд увеличил сумму залога водителю

Суд в Харькове частично удовлетворил апелляцию прокуратуры о мере пресечения водителю , который днем 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Сумма залога, под который он может выйти из СИЗО, увеличена более чем в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

По данным издания, суд изменил сумму залога водителя автомобиля Toyota Land Cruiser с 304 500 до 3 178 000 гривен.

Напомним, днем 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков. Один из них попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Отметим, 12 ноября Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения водителю в виде содержания в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 500 гривен.