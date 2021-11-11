ДТП с подростками в Харькове: стало известно состояние пострадавших

Медики оценивают состояние подростков, пострадавших при ДТП в Харькове на проспекте Науки , как средней тяжести. У них зафиксированы сотрясение мозга и ушибы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что оба подростка госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора О. И. Мещанинова.

По словам главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших подростков средней тяжести, стабильное. У них диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Девочке зашили рану головы.