UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ДТП с подростками в Харькове: стало известно состояние пострадавших

Автор: Дмитрий Кузнецов

Медики оценивают состояние подростков, пострадавших при ДТП в Харькове на проспекте Науки, как средней тяжести. У них зафиксированы сотрясение мозга и ушибы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что оба подростка госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора О. И. Мещанинова.

По словам главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших подростков средней тяжести, стабильное. У них диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Девочке зашили рану головы.

Напомним, сегодня на пешеходном переходе в Харькове внедорожник Toyota наехал на двух подростков. Водитель не остановился и проехал еще несколько метров, правоохранители подозревают, что он мог быть под наркотиками.

Отметим, на месте оформления ДТП с подростками в Харькове водитель автомобиля Mazda сбила полицейского.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПХарьков